Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

16 Temmuz 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -%0,50, marjinal faiz oranını %0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

Varlık alım programını da değiştirmedi

Planlanan Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) tahvil alım miktarını 1 trilyon 350 milyar euro olarak bırakan ECB, aylık varlık alım miktarını 20 milyar euro düzeyinde kalacağını duyurdu.

ECB Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, EPEPP kapsamında satın almalara devam edeceğini ve net varlık alımlarını en az 2021 yılının Haziran ayına ya da COVID-19 krizinin etkileri geçene kadar kadar devam ettireceğini açıklarken, ECB’nin tahvil alımları haziranda programın başlangıcından beri en düşük düzeye geriledi.

ECB'den yapılan açıklamada "Gerektiğinde tüm enstrümanlarda ayarlama yapmaya hazırız" mesajı verildi.