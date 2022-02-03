Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Varlık alımları mart sonunda noktalanacak

Valık alım programı (PEPP) çerçevesinde net varlık alımları 2022 ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre daha yavaş bir hızla gerçekleştiğinia çıklayan ECB, Mart 2022 sonundan sonra PEPP çerçevesinde net varlık alımı devam etmeyecek

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 4,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,6 olarak açıklandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 16.30'da başlayacak.