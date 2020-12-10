Avrupa Merkez Bankası, varlık alım programını 500 milyar euro artırdı

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi, acil tahvil alım programı PEPP'i 500 milyar euro artırdı.



ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını eksi yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.



ECB'nin artırımı sonrası PEPP 1,35 trilyon eurodan 1,85 trilyon euroya çıktı. ECB, 2021 Haziran sonunda bitmesi planlanan programı da 2022 Mart sonuna kadar uzattı.

TLTRO için de 12 aylık uzatma kararı

Avrupa Merkez Bankası hedefli uzun vadeli finansman operasyonlarıyla (TLTRO) ilgili de uzatma kararı aldı. Karar metninde TLRTO ile ilgili olumlu şartlar değerlendirmesi 12 ay uzatılarak Haziran 2022'ye çekildi. Banka euro likiditesi için diğer merkez bankalarına sunduğu swap hatlarını da Mart 2022 tarihine uzattı.

Pandemi alım programının genişletilmesine karar verilen toplantıda 2021'de dört pandemi uzun vadeli refinansman operasyonu (PELTRO) uygulanması kararı alındı.

Varlık alım programında 20 milyar euroluk aylık alım hızının sabit tutulmasına karar verildi.

Avrupa için Daralma tahminini yüzde 7,3'e çekti

ECB, 2020 yılı GSYH daralma tahminini yüzde 8'den 7,3'e, 2021 tahminini yüzde 5'den 3,9'a indirirken, 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkardı. ECB, 2020 enflasyon beklentisini ise yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye, 2022 enflasyon beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e çekerken, 2021 enflasyon beklentisini yüzde 1,0'dan değiştirmedi

CANLI - LAGARDE KONUŞUYOR

Lagarde: Euro Bölgesi, dördüncü çeyrekte de daralacak

Kararların ardından ECB Başkanı Lagarde basın toplantısı gerçekleştiriyor. Lagarde'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Ekonomi dördüncü çeyrekte daralıyor

- Hizmet sektörü aktivitesi sert şekilde frenlendi

- Gelen veriler pandeminin kısa vadeli etkisinin daha bariz olduğunu ortaya koyuyor

- PEPP'in tam olarak kullanılması gerekli, ihtiyaç olur ise yeniden yaralanılabilir

- Euro Bölgesi ekonomisi dördüncü çeyrekte büyük olasılıkla daralacak

- Belirsizlik yüksek, kurları izleyeceğiz

- Salgında ikinci dalga dördüncü çeyrekte ekonomide ciddi düşüşe neden oluyor

- Aşılamaların başlaması daha fazla güven oluşmasına imkan veriyor

- Riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

-Manşet enflasyon 2021 yılı başlarına kadar negatif kalmaya devam edecek

-Sonrasında enflasyonun yükseleceğini öngörüyoruz

-Çekirdek fiyat baskıları bastırılmış olmaya devam edecek

-Pandeminin etkileri ortadan kalktığında orta vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşacak