Avrupa Yatırım Holding'den tahsisli sermaye artışı

Borsa İstanbul ana pazarda işlem gören Avrupa Yatırım Holding ’in hakim ortağı Ramazan Burak Telli, şirketin yeni yatırımları için ödemiş olduğu 45 milyon TL’yi şirketin sermayesini güçlendirmek amacıyla yeni yönetim kurulu kararı alarak tahsisli sermaye artışına karar verdi.

Avrupa Yatırım Holding YK Başkanı Ramazan Burak Telli, “Yatırım kararları alırken fark yaratan, ülkenin mevcut durumuna ve geleceğine katkısı olan kurumları gözetiyoruz. Sürdürülebilirlik artık günümüzün en önemli gündem maddesi. Sağlık, turizm, tarım ve çevreye duyarlı sanayi tesisleri merkez olmak üzere organik ve inorganik büyümemize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

2021 yılında yatırımlarına ve büyümesine hız veren Avrupa Yatırım Holding; tarım, geri dönüşüm, turizm-eğlence sektörüne yaptığı yeni yatırımları ile ilgi çekmişti. Almış olduğu sermaye artırım kararı ile hem sermaye tabanını güçlendirecek hem de büyümesine devam edecek olan Avrupa Yatırım Holding önümüzdeki dönemde yakın takip edilmesi gereken şirketlerden biridir” dedi.