Avrupa'da 10,8 milyar euroluk devralma: Qiagen borsadan çıkıyor

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Avrupa'nın moleküler tanı teknolojileri alanındaki önemli şirketlerinden Qiagen, İsveçli yatırım şirketi EQT'nin kontrolüne geçmeye hazırlanıyor. Taraflar arasında imzalanan anlaşmaya göre Qiagen'in hissedarlarına hisse başına 46,50 euro nakit teklif edilecek. Net borç dahil yaklaşık 10,8 milyar euro şirket değerine ulaşan işlem, Avrupa'da özel sermaye fonlarının halka açık şirketleri devralmasına yönelik büyük anlaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Qiagen'in yönetim ve denetim kurulları, satın alma anlaşmasına oy birliğiyle destek verdi. Bununla birlikte işlem henüz tamamlanmış değil; hissedarların teklifi kabul etmesi ve düzenleyici kurumların gerekli izinleri vermesi gerekiyor. Satın alma sonuçlandığında Qiagen'in Frankfurt ve New York borsalarındaki paylarının işlemden kaldırılması planlanıyor.

Hissedarlara yüzde 40'ın üzerinde prim

EQT'nin sunduğu 46,50 euroluk hisse başına nakit teklif, Qiagen için satın alma ilgisine ilişkin haberlerin ilk kez ortaya çıkmasından önceki 8 Temmuz 2026 kapanış fiyatının yüzde 40,3 üzerinde bulunuyor. Teklifin aynı tarihe kadar olan üç aylık hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre primi ise yüzde 46,9'a ulaşıyor. Böylece yatırım şirketi, uzun süredir devralma iddialarıyla gündemde bulunan Qiagen hissedarlarına yüksek bir nakit çıkış imkânı sunuyor.

Anlaşmanın değerlemesinde iki farklı tutar öne çıkıyor. Hissedarlara ödenecek bedel üzerinden şirketin özsermaye değeri yaklaşık 9,6 milyar euro düzeyindeyken, net borç dahil toplam şirket değeri 10,8 milyar euroya ulaşıyor. Bu nedenle satın almanın finansal büyüklüğü değerlendirilirken hisse bedeli ile borç dahil şirket değerinin birbirinden ayrılması gerekiyor.

Abu Dabi ve Kanada fonları da ortak

Devralma işlemi, EQT XI fonunun dolaylı kontrolündeki Crown NL Bidco adlı şirket üzerinden gerçekleştirilecek. Yatırımcılar arasında Abu Dabi Yatırım Otoritesi'nin iştiraki Luxinva ile Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu'nun iştiraki de bulunuyor. Böylece Qiagen'in devralınmasında İsveç merkezli özel sermaye fonunun yanı sıra Orta Doğu ve Kanada'dan iki büyük kurumsal yatırımcı yer alacak.

EQT, satın alma sonrasında Qiagen'in mevcut marka adıyla faaliyet göstermesini desteklemeyi taahhüt ediyor. Anlaşma kapsamında şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, operasyonel varlığı ve çalışanlarına ilişkin belirli güvenceler de bulunuyor. Yönetim, özel şirket statüsünün uzun vadeli yatırımlar için daha fazla hareket alanı sağlayacağı görüşünde.

Borsadan çıkış için kritik eşik belirlendi

Satın alma teklifinin başarıya ulaşabilmesi için Qiagen'in mevcut hisselerinin en az yüzde 50'si artı bir hissesinin teklife konu edilmesi gerekiyor. Bunun yanında rekabet ve yabancı yatırım izinlerinin alınması, olağanüstü genel kurulda gerekli kararların kabul edilmesi ve anlaşmadaki diğer koşulların karşılanması şartı bulunuyor. Bu nedenle yönetim kurullarının anlaşmayı onaylaması, işlemin bütün aşamalarının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Tarafların hedefi satın alma işlemini 2027 yılının ortasında tamamlamak. Sürecin sonunda EQT'nin Qiagen'in tamamının kontrolünü elde etmesi ve şirketin halka açık statüsüne son verilmesi öngörülüyor. Frankfurt ve New York borsalarındaki kotasyonların kaldırılması da satın alma sonrasında uygulanacak işlemler arasında yer alıyor.

Tanı teknolojilerinde büyümeye odaklanacak

Merkezi Hollanda'nın Venlo kentinde bulunan Qiagen, moleküler tanı ve laboratuvar teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin ürünleri biyolojik numunelerin hazırlanması, genetik materyalin incelenmesi ve çeşitli hastalıkların teşhisi için kullanılan test süreçlerinde değerlendiriliyor. Sağlık kuruluşları, araştırma laboratuvarları ve ilaç geliştirme şirketleri, Qiagen'in başlıca müşteri grupları arasında bulunuyor.

EQT'nin yatırımı, bu alandaki uzun vadeli büyüme beklentilerine dayanıyor. Moleküler testlerin daha yaygın kullanılması ve laboratuvarlarda otomasyonun artması, tanı teknolojileri şirketlerinin yatırım ihtiyacını yükseltiyor. Qiagen yönetimi, özel şirket yapısının araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha uzun vadeli kaynak ayrılmasını kolaylaştırabileceğini değerlendiriyor.

Qiagen yıllık tahminlerini askıya aldı

Qiagen, satın alma anlaşmasıyla birlikte 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini de askıya aldığını duyurdu. Şirketin üçüncü çeyreğe ait öncü sonuçlarına göre net satışları 548 milyon dolar olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kâr ise 0,65 dolar oldu.

Yıllık tahminlerin askıya alınması, üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmadığı anlamına gelmiyor. Şirket, satın alma süreci devam ederken yıl sonuna ilişkin önceki hedeflerini geçerli bir öngörü olarak sunmamayı tercih ediyor. Bundan sonraki finansal açıklamalarda satın alma sürecinin ilerleyişi ve operasyonel performansın birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Daha önceki devralma girişimi sonuçsuz kalmıştı

Qiagen, uluslararası şirketlerin satın alma ilgisiyle ilk kez karşılaşmıyor. ABD merkezli Thermo Fisher Scientific, 2020 yılında şirketi devralmak için teklif sunmuş ancak işlem yeterli hissedar desteği sağlanamadığı için gerçekleşmemişti. Bu deneyim, yeni satın alma anlaşmasında hissedarların kabul oranını önemli bir unsur haline getiriyor.

EQT ile varılan anlaşma, önceki girişimden farklı olarak Qiagen yönetiminin oy birliğiyle desteğini almış durumda. Ancak teklifin resmen açılması, hissedarların değerlendirmesi ve düzenleyici kurumların onayları henüz tamamlanmadı. Bu aşamalar başarıyla sonuçlanırsa Avrupa'nın önemli tanı teknolojisi şirketlerinden biri halka açık piyasalardan çıkarak özel sermaye yatırımcılarının kontrolüne geçecek.