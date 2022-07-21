Avrupa'da 11 yıl sonra faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), rekor enflasyon karşısında 11 yıl sonra beklenen ilk faiz artırımını beklentilerin de üzerinde 50 baz puan yaptı. Ayrıca ECB, sıkılaşma sürecinde para politikalarında esneklik sağlayacak ve gerektiği durumlarda tüm Euro Bölgesi ekonomilerinde normalleşmenin farklı hızlarda devam etmesini sağlayacak Aktarım Güvence Enstrümanı'nı (Transmission Protection Instrument - TPI) onayladı.

Piyasada 25 baz puan artırım fiyatlanırken, ECB yetkilerinin önceden planlanandan daha güçlü bir artırıma gitmesi de ihtimaller arasında yer almıştı.

Böylece; refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye çıkarıldı. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltti. Analistlerin tahmini iki faiz oranında 25 baz puan artış olacağı şeklinde oluşmuştu. ECB en son 13 Nisan 2011 tarihinde faiz oranında 25 baz puan artışa gitmişti. Banka sonraki dönemde 8 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirmişti.

Euro'da hızlı yükseliş

Euro/Dolar paritesi 50 baz puanlık faiz artırımı sonrası 1.026 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi 107 civarında işlem görürken, ECB kararı sonrası 107’nin altına indi ve 106,39’a kadar geriledi.

İtalya tahvilinde getiri Bund kadar yükselmedi

ECB’nin “anti-fragmantasyon” enstrümanı olarak da anılması beklenen yeni Aktarım Güvence Enstrümanı TPI, birliğin güney ve kuzey ekonomilerinde farklı tahvil hareketleri getiriyor. Almanya’da tahvil getirileri karar sonrası İtalya gibi periferi ekonomilerine göre daha hızlı yükseldi.

Almanya 10 yıllık tahvili karar öncesi 1,286 düzeyinde işlem görürken, ECB’nin ‘fragmantasyon planı’ olarak da görülecek yeni enstrümanı TPI’ın da etkisiyle yüzde 1,358 düzeyine sıçradı.

İtalya 10 yıllık tahvili ise Draghi istifası sonrası yüzde 3,638 düzeyinden işlem görüyordu. ECB kararı sonrası Alman tahvilleri kadar hareketlenmedi ve 3,69 düzeyine yükseldi.