Avrupa'da en çok kredi kartı kullanılan ülke belli oldu

Ekonomik ve Endüstriyel Araştırmalar Vakfı’nın (IOBE) yayımladığı yeni araştırmaya göre Yunanistan, son on yılda kartlı ödeme kullanımını en hızlı artıran AB ülkelerinden biri oldu.

2015-2024 döneminde kart kullanımındaki genişleme hızı, AB-27 içinde ikinci sırada yer aldı. 2014-2024 arasında kartlı işlem adedi yaklaşık 25 kat, işlem tutarı ise 10 kat arttı.

Nakit geriledi, dijital ödeme güçlendi

Araştırma, ülkede nakit kullanımının istikrarlı biçimde azaldığını ortaya koydu. Kart kullanımındaki yükseliş; 2014’te uygulanan sermaye kontrolleri, elektronik ödemeleri teşvik eden politikalar, COVID-19 pandemisi ve 2024’te POS cihazlarının vergi idaresi AADE ile entegre edilmesi gibi adımlarla hız kazandı. Kartlı ödemelerin vergi uyumunu artırıcı etkisinin de sürdüğü vurgulandı.

Online ödemelerde artış

Pandemiyle ivme kazanan online ödemeler, salgın sonrasında da gücünü korudu. Online işlemlerin yüz yüze ödemelere oranı pandemi öncesinde 1’e 5’in altındayken, pandemi döneminde 1’e 3, pandemi sonrasında ise yaklaşık 1’e 2 seviyesine yükseldi.

Küçük tutarlar kartla, büyük tutarlar online

Tüketicilerin, düşük tutarlı yüz yüze alışverişlerde kart kullanımını giderek artırdığı görülürken, online işlemlerde ortalama işlem tutarları daha yüksek kalmaya devam etti. 2022 yılında Yunan bankaları tarafından verilen kartlarla yapılan yurtiçi ödemelerin toplam tutarı, ilk kez nakit çekimlerini geride bıraktı. Bu denge sonraki yıllarda da korundu.

Hizmet sektörü dijitalleşiyor

Araştırma, dijital ödemelerin hâlâ ağırlıklı olarak mal alımlarında kullanıldığını ancak son dönemde hizmet sektöründe kartlı ödeme artışının daha hızlı olduğunu gösterdi.

Dijital ödemelerde hizmetlerin payı 2015’te yüzde 20’nin altındayken, bugün yüzde 40’ın üzerine çıktı. Hizmetler, hanehalkı tüketim harcamalarının yaklaşık yüzde 45’ini oluştururken, online işlemlerde de açık ara öne çıkıyor.