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Avrupa'da endeskler yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa'da endeskler yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,15 artışla 335,5 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 artarak 5.849,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,51 değer kazanarak 10.729,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4'lük artışla 4.483,13 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06'lık yükselişle 17.387,38 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,59 düşüşle 1,084 seviyelerinden işlem görüyor.

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