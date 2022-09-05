Avrupa'da 'enerji' kaybı

ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu güne Avrupa cephesi kayıplarla başladı. Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rus gazının kesilmesinin kış öncesinde doğalgaz depolarının doldurulması hedefinin yakalanmasını zora sokacağı, Avrupalı sanayicilere gaz akışında kesintiler olmasına yol açacağı endişeler Avrupa hisse senedi piyasalarına yansıdı.

Gaz hattını kapamasını takiben ilk işlem gününde gösterge gaz vadelilerinde fiyatlar yüzde 35 artış kaydetti. Avrupa için gösterge doğalgaz fiyatı olarak kabul edilen Hollanda gelecek ay teslimli doğalgaz fiyatı Amsterdam’da 290 euroya ulaştı.

Enerji krizinin Avrupa ekonomisini resesyona sokacağı beklentilerinin güçlenmesinin de etkisiyle bu sabah Frakfurt'ta FDAX yüzde 3,04 düştü. Eurostoxx 50 vadeli endeksinde kayıp yüzde 2,99'a ulaştı. FTSE 100 vadeli endeksi de yeni haftanın ilk gününde yüzde 1,02 ekside.

ABD'de piyasaların tatilde olduğu bugün vadeli endeksler yüzde 0,06-0,024 arasında değişen oranlarda artıdalar.

Euro/Dolar 0,99'un altını gördü

Bu arada Euro 0,99’un altına inerek 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Parite bu sabah 0,9882 seviyesini gördü. ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrasında ABD doları önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Fed'in agresif faiz artırımı politikasını devam ettireceği beklentileri bu sabah Dolar Endeksi'nin 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar çıkmasını sağladı. Dolar Endeksi yıl başından bu yana yüzde 15 yükseldi. Endeks şu sıralarda 110,01 seviyesinde.

Öte yandan OPEC+ üyeleri bugün yapacakları toplantıda Ekim ayı için üretim seviyesini belirleyecekler. Konuya yakın kaynaklara göre OPEC+ üyelerinin masasında üretimin Ekim'de Eylül ayı seviyesinde devam ettirilmesi ile küçük bir kesintiye gidilmesi seçenekleri olacak. Brent petrol yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 95.50 dolar sınırında işlem görüyor.

Fed'in agresif faiz artırımına devam edeceği endişeleri altın fiyatını baskı altında tutuyor. Ons altın haftaya 1.710 dolar civarında haftaya başladı.

AB'de doğalgaz tavan fiyat zirvesi

Geçen hafta Rus petrolüne tavan fiyat için anlaşan Avrupa Birliği ülkeleri, şimdi de doğalgazı gündemine aldı.

AB ülkelerinin enerji bakanları, doğalgazda tavan fiyat uygulaması için bir araya gelecek. Toplantıda enerji piyasası katılımcılarına acil durumlarda kullanılmak üzere kredi imkanı tahsis edilmesi konuları görüşülecek.

9 Eylül'de bir araya gelecek olan bakanlar, Avrupa'nın sanayisini etkisi altına alan ve hane faturalarını tırmandıran yüksek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına birlik olarak nasıl bir karşılık verileceğini ele alacaklar.

Ayrıca doğalgaz ile elektrik üreten santralleri geçici olarak AB'nin elektrik maliyetlerini belirleme sisteminin dışında tutma seçeneceği de görüşülecek.

Enflasyon beklentilerin altında geldi

Öte yandan Türkiye'de gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tüketici enflasyonu Ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık TÜFE yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi. Beklentiler aylık bazda yüzde 2 ve yıllıkta yüzde 81,3 düzeyindeydi.

Üretici fiyatları da aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu.

Dolar/TL 18.22 ve Euro/TL 18.10 seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise 1.000 liradan alıcı buluyor.