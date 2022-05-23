Avrupa’da gaz fiyatları düşüşte

Avrupa’da işlem gören Haziran vadeli doğal gaz kontratları, kıta genelindeki ılıman hava koşullarına dair öngörüler ve bölgesel depolama seviyelerinin yükselmeyi sürdürmesi ile bugün aşağı yönlü hareket ediyor.

Hollanda TTF hub’ı Haziran kontratı bugün en son Ice Endex'te 2,59 EUR düşüşle 85,30 EUR/MWh'ten işlem gördü. İngiltere NBP eşdeğeri Ice Futures'ta 6,81p azalışla 141,15p/th seviyesinden el değiştirdi.

Bir trader, Avrupa genelinde artan depolama oranları ve ılıman sıcaklıkların düşüş eğilimine katkıda bulunduğunu söylüyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, gaz depolama sahaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 artışla haftayı %42 oranında dolulukta tamamladı.

DB Group analistleri paylaştıkları bir notta, “Bu hafta sıcaklıkların mevsimsel normlara yakın seyrettiğini görüyoruz, ancak yenilenebilir üretim görünümlerinin iyileştirilmesi hızlı kazanımları yumuşatabilir” yorumunu yapıyor.

Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Almanya’da yarın 1,4 °C düşüşüle ortalama 15,8 °C gerileyecek. Bu seviye normale kıyasla 1,2 °C daha yüksek bir sıcaklığı gösteriyor.

Tahminlere göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya'da rüzgâr enerjisi kaynaklı elektrik üretim kapasitesi bugün ortalama 16,7 GW, yarın ise 23,3 GW seviyelerinde seyredebilir.

İletim Sistemi Operatörü Gassco verilerine göre, Troll Gaz Sahasında gerçekleşen plansız bir kesinti nedeniyle Norveç'ten diğer Avrupa destinasyonlarına boru hattı akışları 304 milyon mᶟ/gün düzeyinde seyrediyor.