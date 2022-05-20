Avrupa’da gaz fiyatları ruble ile ödemelerle düşüşte

TTF gün öncesi en son 2,30 EUR düşüşle 87,53 EUR/MWh'e geriledi. Bu rakam bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesini temsil ediyor.

TTF Haziran kontratı Ice Endex'te en son 0,72 EUR azalışla 90,30 EUR/MWh seviyesinden el değiştirdi.

İngiltere'nin NBP hub’ı Haziran kontratı ise en son 4,34 p düşüşle 164,40 p/th seviyesinden işlem gördü.

Fin enerji şirketi Gasum Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Cumartesi gününden itibaren Finlandiya'ya gaz arzını keseceğini söyledi. Ancak bir analist, bu hareketin piyasada beklendiğini ve Avrupa fiyatlarını büyük ölçüde etkilemeyeceğini söylüyor.

Gasum daha önce, Rus Gazprom'un gaz tedariki için ruble olarak ödenmesini talep etmesini içeren yeni ödeme yöntemi üzerinde Gazprom'u tahkime götüreceğini belirtmişti.

Analist, diğer Avrupalı ​​müşterilerin ödemelerine itiraz edilirse piyasada daha büyük hareketler için zemin oluşabileceğini belirtiyor.

Asya LNG fiyatı için ölçüt kabul edilen JKM’de Temmuz ayı vadeli kontrat en son 21,79 USD/MMbtu (70,64 EUR/MWh) seviyesinde yer alırken, Hollanda TTF gösterge sözleşmesi 92.87 EUR/MWh seviyesinde idi.

Trader’lar ve analistler dün verdikleri demeçte ödeme sorununun çözüleceği ve gaz akışının devam edeceği öngörülerini paylaştılar.