Avrupa’da gaz son bir ayın zirvesine ulaştı

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı gün öncesi doğal gaz kontratı bugün en son 11,50 EUR artışla 100,00 EUR/MWh seviyesinden işlem görerek 18 Ekim tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Gün içinde 101,82 EUR/MWh düzeyinden işlem gören TTF Aralık ayı vadeli doğal gaz kontratı en son işlemini 5,61 EUR yükselişle 99,80 EUR/MWh düzeyinden gerçekleştirdi.

İngiltere NBP hub’ı spot gaz kontratı bugün en son 16,00 p artışla 240,00 p/th; NBP Aralık kontratı ise 11,09 p artışla 251,00 p/th seviyelerinden satış gerçekleştirdi.

Bir trader, Almanya Federal Ağ Düzenleyicisi BNA’nın dünkü açıklamasının ardından, Kuzey Akım 2 hakkındaki haberlerin ne anlama geldiğini anlamak için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu aktarıyor.



Piyasa katılımcıları, Kuzey Akım 2'nin başlangıçta düşünüldüğü gibi bu kış devreye girmeyebileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. Bir analist, “Bazı insanlar hala Şubat ayına kadar hattın faaliyetlerine başlamasını umuyorlar ancak bu noktada bu bana oldukça iyimser görünüyor” ifadelerini kullanıyor.

Montel Energy Quantified verilerine göre, sıcaklıklar da önümüzdeki hafta düşecek ve bazı günlerde normal seviyelerin 4,9 °C altında seyredecek. Analist, “Fiyatlar yükselebilir. Ama aynı zamanda sanayilerden 100,00 EUR/MWh düzeyinde çok fazla talep kaybı da var gibi görünüyor” bilgisini paylaşıyor.

Bazı enerji yoğun firmalar, yüksek talep ve kısıtlı arzın neden olduğu enerji fiyat krizi nedeniyle son zamanlarda üretimlerini azaltmıştı.