Avrupa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı azaldı

25 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 89,2 iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 89,1'e indi. 28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) ise kamu borcu/GSYH oranı, aynı dönemde yüzde 83,6'dan yüzde 83,4'e geriledi.

Yılın ikinci çeyreği ile 2016'nın ikinci çeyreği kıyaslandığında ise Euro Bölgesi'nde kamu borcu/GSYH oranı, yüzde 90,8'den yüzde 89,1'e ve AB'de de yüzde 83,8'ten yüzde 83,4'e indi.

Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrek sonu itibarıyla borç senetleri genel kamu borcunun yüzde 80,3, AB'de ise yüzde 81,4'lük kısmını oluşturdu. Krediler, tek para birliğinde kamu borcunun yüzde 16,6'sına, AB'de de yüzde 14,5'ine tekabül etti.

En yüksek kamu borcu/GSYH oranı Yunanistan'da



AB'ye üye ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde en fazla kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke yüzde 175 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı yüzde 134,7 ile İtalya ve yüzde 132,1 ile de Portekiz izledi. Söz konusu dönemde en az kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke ise yüzde 8,9 ile Estonya olarak belirlendi. Estonya'yı yüzde 23,4'le Lüksemburg ve yüzde 27,7 ile Bulgaristan takip etti.

AB'de verisi mevcut ülkeler arasında ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyrekte 7 ülkenin kamu borcu/GSYH oranında artış, 20 ülkenin kamu borcu/GSYH oranında azalış olurken, Birleşik Krallık'ın oranı ise değişmedi. Söz konusu oranda en fazla artış Litvanya'da, en fazla azalış da Hırvatistan'da gerçekleşti.

2016'nın ikinci çeyreği ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında 9 ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı, 19 ülkenin ise azaldı. Yıllık bazda en fazla artış Litvanya'da ölçülürken, en fazla azalış ise Yunanistan'da belirlendi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte bütçe açığı/GSYH oranı, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 1'den yüzde 1,2'ye ve AB'de ise yüzde 1,1'den yüzde 1,3'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde toplam hükümet gelirinin GSYH'ye oranı 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 46 iken, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 46,3 seviyesinde gerçekleşti. Bölgede ikinci çeyrekte toplam hükümet harcamalarının GSYH'ye oranı da önceki çeyreğe kıyasla hafif azalarak yüzde 47,2 olarak kaydedildi.

AB'de ise toplam hükumet gelirlerinin GSYH'ye oranı söz konusu dönemde yüzde 44,9'dan yüzde 44,6'ya gerilerken, toplam hükumet harcamalarının GSYH'ye oranı neredeyse değişmeyerek yüzde 46 seviyesinde kaydedildi.

Kaynak: AA