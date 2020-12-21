Avrupa'da kayıplar derinleşiyor; BİST 100'de havacılık sektörü sert düştü

Avrupa borsaları, daha hızlı yayılan yeni koronavirüs türü nedeniyle tecrit İngiltere'nin önlemlerini sıkılaştırması ve bazı ülkelerin İngiltere'ye kapılarını kapatmasının ardından sert geriledi. Sabha Asya borsalarındaki kayıpların ardından Avrupa borsalarında daha derin kayıplar yaşanıyor.



İspanya, Portekiz ve Avsuturya gibi ülkelerde yüzde 3'ün üzerinde, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika gibi tüm Avrupa ülkelerinde kayıplar yüzde 3'e yaklaşmış durumda. Şimdilik mutasyon endişelerinin çıkış noktası olan İngiltere'de ise FTSE 100 Endeksi, yüzde 2,2 civarında düşüşte... Avrupa'nın en büyük 600 şirketinin yer aldığı Stoxx 600 Endeksi de yüzde 3 civarı değer kaybediyor. İspanya'da yüzde 3'ün üzerinde, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi tüm Avrupa ülkelerinde kayıplar yüzde 3'e yaklaşmış durumda.

Borsa İstanbul'da düşüşler nispeten sınırlı ancak havacılık hisseleri sert düştü

Borsa İstanbul'daki kayıplar ise Avrupa borsalarına göre sınırlı seyrediyor. Güne yüzde 1 düşüşle başlayan BİST 100 Endeksi, saat 15.00'da yüzde 1,8 civarı ekside seyrediyor. Endeksteki kayıplar sınırlı olmasına karşın özellikle Avrupa'daki seyahat yasaklarının olumsuz etkilediği havacılık hisselerindeki kayıplar yüzde 6'yı geçmiş durumda. Saat 15:00 itibariyle Türk Hava Yolları hisseleri 5,71; Pegasus hisseleri yüzde 6,08 değer kaybediyordu. TAV hisselerindeki kayıp da yüzde 5,92. Havacılık hisselerine ek olarak bankacılık sektörü endeksi de yüzde 3'e yakın düşüşte.

Salgın sonrası en düşük seviyeleri gören korku endeksi 1 ayın zirvesinde

Piyasalardaki korku ve belirsizliği ölçen CBOE Volatility Index (VIX), 30 seviyesine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, kasım ayının başından bu yana 25 puanın altında seyrediyordu. Aşı gelişmeleriyle birlikte kasım ayının son haftasından VIX Endeksi 20 puanın altına gerileyerek salgının başladığı şubat ayından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Birçok ülke İngiltere'ye sınırlarını kapattı

Avrupa Birliği ve İngiltere arasında bugüne uzayan Brexit ticaret müzakereleri de yakından izleniyor. İngiltere yıl başına kadar anlaşma sağlayamazsa Avrupa ile ticareti aksayacak. Avrupa ülkeleri Pazar günü erken saatlerden itibaren görülen koronavirüsün mutasyonu nedeniyle sınır kapılarını İngiltere'ye kapatmaya başladı.

Avrupa'nın seyahat ve eğlence sektörü şirketlerinin yer aldığı endeks %5.5 gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Avrupa'ının büyük petrol şirketlerinin yer aldığı enerji endeksi yeni yasakların petrol talebini azaltacağı endişesiyle %4'e yakın gerildi.