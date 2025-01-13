Avrupa'nın en büyük emeklilik fonundan Tesla hisselerini satma kararı

Avrupa'nın en büyük emeklilik fonu Stichting Pensioenfonds ABP, Elon Musk'ın ücret paketiyle ilgili olan anlaşmazlık nedeniyle Tesla Inc. şirketindeki 571 milyon euro değerindeki hissesinin tamamını sattı.

Şirketin sözcüsü konuyla ilgili "Maaş paketiyle bir sorunumuz vardı" açıklamasında bulundu. Şirket hisse satışını gerçekleştirme kararını alırken maliyetler, getiriler ve sorumlu yatırım kriterlerini de dikkate aldığını belirtti.

Diğer bir sebep de olumsuz çalışma koşulları

Hollanda'da yayımlanan Het Financieele Dagblad gazetesinin haberine göre, ABP'nin Tesla'dan çıkma kararı almasının sebeplerinden biri de şirketteki olumsuz çalışma koşullarıydı.