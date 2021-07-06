Avustralya Merkez Bankası, eylülde varlık alımlarını azaltacak

Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü toplantısında gösterge faiz oranlarını beklendiği üzere değiştirmedi. Bankanın kararı ile ülkede gösterge faiz oranı yüzde 0,1 olarak kaldı. Karar sonrasında yapılan açıklamada ülkede hızlanan ekonomik toparlanma ile varlık alımlarının Eylül alından itibaren azaltılacağının altı çizildi.

RBA Başkanı Philip Lowe karar sonrasında yaptığı açıklamada haftalık 5 milyar Avustralya Doları seviyesindeki varlık alımlarının Eylül ayından itibaren 4 milyar AUD seviyesine indirileceğini kaydetti.

Başkan, "Avustralya'da ekonomik toparlanma önceki tahminlere oranla daha güçlü ve toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. Ülkede yatırımlar ve hanehalkı bilançoları da iyi durumda" ifadelerini kullandı.