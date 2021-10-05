Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının değişmeyerek yüzde 0,10 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranında bir değişiklik beklenmiyordu.

En son 2020 Kasım toplantısında faizi 15 baz puan indiren RBA, son 10 toplantısında faizi değiştirmedi. RBA, yüzde 2-3 aralığında bir enflasyon hedefliyor. Ülkede enflasyon yıllık yüzde 3,8 seviyesinde bulunuyor.