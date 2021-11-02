Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının değişmeyerek yüzde 0,10 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranında bir değişiklik beklenmiyordu.

RBA, 3 yıl vadeli devlet tahvillerinde yüzde 0,1 getiri hedeflemesinin sonlandırıldığını belirtti.

Açıklamada, faiz artışının zaman alacağını ifade edildi.

RBA, işsizlik oranının gelecek yıl sonunda yüzde 4,25, 2023 sonunda yüzde 4,00 seviyesine geleceği tahmininde bulundu.

Karar sonrası AUD/USD yüzde 0,4 düşüşle 0,7493 seviyesine geldi.