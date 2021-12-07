Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA), dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının değişmeyerek yüzde 0,10 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranında bir değişiklik beklenmiyordu.

RBA, böylece son 12 toplantısında faizlere dokunmamış oldu. RBA en son 2020 Kasım toplantısında faizi 15 baz puan indirdi.

RBA, yüzde 2-3 aralığında bir enflasyon hedefliyor. Ülkede enflasyon yıllık yüzde 3,0 seviyesinde bulunuyor.