Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının değişmeyerek yüzde 0,10 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranında bir değişiklik beklenmiyordu.

RBA, böylece son 13 toplantısında faizlere dokunmamış oldu. RBA en son 2020 Kasım toplantısında faizi 15 baz puan indirdi.

RBA ayrıca niceliksel genişleme programını tamamladığını bildirdi. RBA, bu kararın faiz artışı anlamına gelmediğini belirtti.

Banka, 2022 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,25, 2023 yılı için ise yüzde 2,00 olarak belirledi.

RBA, yüzde 2-3 aralığında bir enflasyon hedefliyor. Ülkede enflasyon yıllık yüzde 3,0 seviyesinde bulunuyor.