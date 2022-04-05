Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının değişmeyerek yüzde 0,10 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranında bir değişiklik beklenmiyordu.

RBA, böylece son 15 toplantısında faizlere dokunmamış oldu. RBA en son 2020 Kasım toplantısında faizi 15 baz puan indirdi.

RBA, yüzde 2-3 aralığında bir enflasyon hedefliyor. Ülkede enflasyon yıllık yüzde 3,0 seviyesinde bulunuyor.

RBA, "sabırlı" vaadine son verdi

Avustralya Merkez Banaksı RBA, faiz oranını %0,1 olarak sabit tutmasının yanı sıra daha önceki sıkı politikada sabırlı olacağı vaadini son verdi.

RBA, Nisan toplantısında gelecek aylarda politika belirlerken enflasyon ve istihdam maliyetinde gelecek bilgileri değerlendireceğini belirtti.

Analistler, bu hafta bir değişiklik olmasını beklemiyor ancak Haziran başında ilk artışın olabileceğini değerlendiriyor.