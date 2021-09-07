Avustralya, varlık alım hızını düşürmeye devam ediyor

Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentilere paralel olarak politika faizini %0.1 ile tarihi dip seviyede tuttu ve tahvil alımlarını azaltmaya bu ay da devam edeceğini açıkladı.

RBA, tahvil alımlarını haftada 4 milyar Avustralya dolarına (2.98 milyar dolar) indireceğini ve gelecek yıl Şubat ortasına kadar bu oranda devam edeceğini açıkladı.

Reuters anketine katılan 37 analistten biri hariç hepsi bu hafta faizlerin sabit tutulmasını beklerken, 10'u RBA'nın tahvil alımlarının azaltılmasını erteleceğini ve 15'i ise de tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesini bekliyordu.