Avustralya'dan, beklentilerin üzerinde faiz artışı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 0,35'ten yüzde 0,85'e çıkarıldığı belirtildi. Piyasalarda faiz oranında 25 baz puan artış bekleniyordu.

RBA, böylece iki toplantı üst üste faiz artırımına gitmiş oldu. Bir önceki toplantıda faiz artışı 25 baz puan olmuştu.

Kararla ilgili yapılan açıklamada, enflasyonun önemli ölçüde arttığı belirtilerek, hedefe geri dönüş için ne gerekiyorsa yapılacağı ifade edildi.

RBA, yüzde 2-3 aralığında bir enflasyon hedefliyor. Ülkede enflasyon yıllık yüzde 5,1 seviyesinde bulunuyor.

RBA, bundan sonraki toplantılar için de artış sinyalir vererek, "Önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşme sürecinde yeni ek adımlar atılabilir" değerlendirmesinde bulundu.