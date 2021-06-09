Aydem Enerji'den 1 milyar dolarlık tahvil ihracı kararı
Aydem Enerji, yurt dışında toplam 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar tahvil ihracı kararı aldı.
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Nisan ayında halka arzı gerçekleşen Aydem Yenilenebilir Enerji, yurtdışı borçlanmaya gidecek.
Aydem Enerji, yurtdışında toplam 1 milyar dolar veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar tahvil ihracı kararı aldı.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, halihazırdaki banka borçlarının refinansmanına yönelik olduğunu belirtti.
Aydem hisseleri saat 17.01'de yüzde 3.6 primle 7.24 liradan işlem görüyor.