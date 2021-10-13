Aydem: İstanbul Portföy'e karşı hukuki yollara başvuracağız

Aydem Yenilenebilir Enerji, İstanbul Portföy’ün usulsüz açığa satış işlemi hakkında hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Aydem hissesinde usulsüz açığa satış işlemleri gerçekleştirilmesi nedeniyle İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'ye 1 milyon 921 bin 326 TL idari para cezası uygulama kararı aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu şirketin mevzuata aykırı olmasına rağmen Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzının ilk gününde usulsüz açığa satış yaparak, şirket hisselerinin olağan fiyat akışına müdahale ettiği ve ilk işlem gününde hisse fiyatında yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırdığı belirtildi.

Aydem, şirket itibarını ve hisse değerini olumsuz yönde etkileyen bu usulsüz işlem hakkında, gereken hukuki süreçlerin başlatılacağını ve sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Öte yandan Aydem, fiyat istikrarı amacıyla şirketin geri akınanhisselerin herhangi bir satış işlemine konu olmadığını da açıkladı.