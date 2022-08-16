Aydem, net kârını 13 kat artırdı

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin yılın ilk yarısındaki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223 artışla 2 milyar 34 milyon liraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Yenilenebilir Enerji, 6 aylık üretim performansıyla geçen yılın aynı dönemine göre net kârını 13 kat artırarak 733 milyon liraya ulaştırdı.

Şirket, yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223 artışla 2 milyar 34 milyon liraya taşıdı.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, şirketin öz kaynaklarının yüzde 67 yükselerek 8,85 milyar liraya yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti: "FAVÖK'ümüz ilk altı ayda 1 milyar 856 milyon lira olarak gerçekleşirken, yağışların üretimlerimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasa takas fiyatındaki artış sonucu, dönemi 733 milyon lira kar ile kapattık. 30 Haziran 2022'de dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK'ümüze oranını da 3,7 seviyesinde gerçekleştirdik. Finansal performansımızın ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de beklentilerimizle uyumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. 2023 yılı sonunda 1020 megavatlık portföyümüzün kurulu gücünü yüzde 35 artıracağız. Bu doğrultuda 2022 ve 2023 yıllarında devreye almayı planladığımız yatırımlarımız 358 megavattır. Bu yatırımın 196 megavatı hibrit güneş santrallerine, kalan 162 megavatı ise rüzgar kapasite artışlarına yönelik olacak."