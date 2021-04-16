Aydem Yenilenebilir Enerji 1.3 milyar TL büyüklükle halka arz olacak

Şebnem TURHAN

Halka arzı 19-22 Nisan arası yapılacak olan Aydem Yenilenebilir Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydem Enerji'nin CEO'su İdris Küpeli, şirketin beş yılda kurulu gücünü iki katına çıkarmayı amaçladığını söyledi.

Aydem Yenilenebilir'in halka arzı ek satış dahil toplam 1.3 milyar liraya yaklaşan büyüklüğüyle 2018 yılından bu yana Türkiye'de yapılan en büyük halka arz olacak.

Halka arzı Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası liderliğindeki konsorsiyum yönetecek. Hisse başına 8.5 ile 9.9 lira arasında fiyattan halka arz edilecek hisselerin yüzde 50'si yurtiçi bireysel, yüzde 30'u yurtiçi kurumsal, yüzde 20'si yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek

Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, Aydem Enerji CFO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse ve Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha’nın katılımıyla çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

Küpeli, ülke geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güçle, yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek “Şirketimizin gelirinin yüzde 89’unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir Enerji potansiyel yatırımcılarımız için güvenli bir liman teşkil ediyor” dedi.

Yatırımcının gelip park edeceği yatırım

Halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacağını dile getiren Küpeli, 2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını ve hedeflerinin 5 yıl içerisinde portföy gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Küpeli, “Şirketimizi yatırımcının gelip park edeceği yatırım olarak görüyoruz. Halka arzın şu dönem furya olduğu ortada. Çoğu şirketin derinliği yok ve bu durumu sürdürülebilir görmüyoruz. Ancak daha derinlikli ve büyük halka arzlarda farklı sonuçlar olabilir. 7-8 tavanlar yaşanması halka arz fiyatlamalarından kaynaklanmıyor ve bana mantıklı gelmiyor” diye konuştu.