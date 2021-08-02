Aygaz, Aykargo'nun halka arzını değerlendiriyor

Aygaz A.Ş, bağlı ortaklığı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla McKinsey Danışmanlık ile başarı primine dayalı uzun vadeli bir danışmanlık sözleşmesi imzalanarak işbirliğine devam edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre işbirliği 5 yılı hizmet sunumu ve takip eden 2 yılı başarı primi ödeme dönemi olmak üzere toplam 7 yılı kapsarken, 15 milyon dolar olarak belirlenen McKinsey hizmet bedelinde bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Halka arz üzerinden başarı primi belirlenecek

Yapılan açıklamaya göre toplam hizmet bedelini artı veya eksi yönde etkileyebilecek olan başarı primi ise, ödeme döneminde Aykargo'nun halka arz edilmesi halinde halka arz sonucu oluşacak değerinin, aksi takdirde ise bağımsız değerleme çalışması dikkate alınarak belirlenecek piyasa değerinin McKinsey başarı prim oranı ile çarpılması ile hesaplanacak.

Bu tutardan o tarihe kadar faturalanan hizmet bedeli tutarı ile halka arz halinde oluşacak ilgili masraflar düşülecek.

Aykargo hizmet döneminde toplam hizmet bedelinin 2,5 milyon doları beş eşit taksitte ödeneceği belirtildi.

60 milyon dolara kadar nakit sermaye niyeti

Diğer yandan açıklamaya göre sözleşme ile birlikte şirketin kendisi ve/veya pay sahibi olunması halinde diğer Koç Topluluğu şirketleri tarafından, hizmet döneminde Aykargo'ya şirketin faaliyetleri ve operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak 60 milyon dolara kadar nakit sermaye konacağı yönündeki niyeti beyan etti.