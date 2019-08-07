Aylık swap ihalesine 2.3 milyar dolar teklif geldi
Merkez Bankası, 1 milyar dolarlık 1 ay vadeli swap ihalesi açtı. İhaleye 2milyar 310 milyon dolar teklif geldi.
TCMB, bugün 8 Ağustos valörlü, vadesi 9 Eylül olan döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap ihalesinde 2 milyar 310 milyon dolar teklif geldi.
8 Ağustos 2019 valörlü, 9 Eylül 2019 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar 5 bin dolar oldu.
İhalede swap oranı en düşük 738,00, ortalama 745,78, en yüksek 755,00 şeklinde oluştu.
Tekliflerin ortalaması 729,17 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası, 5 Ağustos'taki açıklamasıyla; mevcut durumda kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, artık geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da yapılacağını duyurmuştu.