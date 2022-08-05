Azerbaycan'dan TCMB'deki mevduatını uzatma kararı
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, TCMB'deki 1 milyar euro mevduatının vadesini yıl sonuna kadar uzattı.
Azerbaycan'ın SOFAZ olarak bilinen devlet petrol fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde tuttuğu 1 milyar euroluk depo vadesini uzattı.
Bloomberg'in haberine göre söz konusu vade yıl sonuna uzatıldı.
SOFAZ’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, mevduatın Türkiye’de finansal istikrarın korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtilmişti.
Azerbaycan'dan TCMB'ye Ocak'ta 1 milyar euro gelmişti. SOFAZ, TCMB'ye 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırmıştı. Taksitler 27 Ocak’ta tamamlanmıştı.