Aztek, borsaya 'tavan'la giriş yaptı

Apple, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic ve Hama gibi dünyanın önde gelen teknoloji ve aksesuar markalarının Türkiye distribütörü olan Aztek Teknoloji, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisse başına 10,9 liradan halka arz olan şirket, açılışla birlikte 11,99 lirayı görerek 'tavan' yaptı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun gong töreninde yaptığı açıklamada, “Aztek Teknoloji, tüketici elektroniği ve dağıtımı sektöründe öncü olan bir şirketimizdir. Çeyrek asrı aşan çok nitelikli bir deneyime sahip bir şirket. Bu deneyimiyle kurmayı planladığı girişim sermayesi fonu aracılığı ile teknoloji geliştiren firmalara katkıda bulunacak. Kurumsallaşma yolunda adım adım ilerleyen Aztek Teknoloji halka açılarak bu yolda önemli bir aşama daha kaydetti.

Böylece, geniş müşteri kitlesinin yanı sıra artık geniş bir yatırımcı kitlesine de sahip oldu. Aztek Teknoloji, Borsamızda BIST Bilişim ve BIST Teknoloji gibi endekslerimizde yer alacak. Aztek Teknoloji bu halka arzda, 272,5 milyon TL halka arz tutarı ve 200 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. Aztek Teknolojiye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Yatırımcılarımızla büyümeye devam edeceğiz"

Törende konuşan Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay ise halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şöyle konuştu: Gösterdikleri ilgi için yatırımcılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Kurumsallaşma hedeflerimize ulaşma konusunda çok önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz. Ayrıca orta ve uzun vadeli büyüme planlarımız açısından bize katkı sunacak bir süreç oldu. Türkiye teknoloji ve tüketici elektroniği aksesuar pazarındaki 25 yıllık tecrübemizle tüketicilerimizin beklentilerini en yeni ürünler ile karşılamaya devam edeceğiz. Yeni iş fırsatları için mevcut ve yeni marka distribütörlük anlaşmaları yapmayı, yeni mağaza açmayı ve girişim sermayesi yatırım fonları aracılığı ile halka açık olmayan bilişim, teknoloji, sağlık, imalat ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak istiyoruz. Yeni yatırımcılarımızın güven ve desteği ile bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde teknoloji aksesuarları dünyası nereye giderse gitsin, nasıl evrilirse evrilsin yeni ortaklarımızla birlikte orada olmak istiyoruz. Halka arz sürecimizin tüm paydaşlarımız ve Borsa İstanbul adına hayırlı olmasını diliyorum.