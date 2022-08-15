Aztek Teknoloji’ye 29 kat ile rekor talep

Aztek Teknoloji’nin halka arzı tamamlandı. Aztek Teknoloji’nin halka açıklık oranı yüzde 25 ve halka arz büyüklüğü ise 272,5 milyon TL oldu. Aztek Teknoloji, ayrıca halka arz büyüklüğünün 29 katına ulaşan 7,92 milyar TL’lik talep ile bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içerisinde en yüksek talep rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ağustos'ta tüketici elektroniği ürünleri distribütörü Aztek Teknoloji Ürünleri'nin halka arzını onaylamıştı.

Deniz Yatırım Menkul Değerler'den halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, sermaye artışı yoluyla 20 milyon TL ve ortak satışı yoluyla 5 milyon TL olmak üzere toplam 25 milyon TL nominal değerli payların tamamının satıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 10.1 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 80.1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14.9 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir" denildi.

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Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, halka arz sonuçları konusunda şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye teknoloji ve tüketici elektroniği aksesuar pazarında önde gelen markaların distribütörü Aztek Teknoloji’nin halka arzına gösterilen yoğun ilgi için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. İş modeli ile farklılaşan finansal performans ve karlılık oranlarına sahip, düzenli olarak büyüyen şirketimizin, artık iki yüz bini aşan yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. 25 yılı aşkın tecrübemiz ve dünyanın önde gelen iş ortaklarımız ile istikrarlı büyüdük ve güçlendik. Artık yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğiz ve daha da güçleneceğiz.” dedi.

Ütebay “Halka arzımıza 29 kat ve 7,92 milyar TL’lik talep gelmesinin yanında 200 bini aşkın yatırımcının katılması bize gurur verdi. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz ve yeni ortaklarımız ve yatırımcılarımızla yeni başarılara imza atacağız.” şeklinde konuştu.