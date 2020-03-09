Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi verildi

09 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Uzun süredir üzerinde çalışılan Ali Babacan liderliğindeki partinin son aşamasına gelindi. Partinin kurucuları arasında bulunan İdris Şahin, Hasan Canpolat ve Mehmet Emin Ekmen kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. İçişleri Bakanlığı parti kuruluş dilekçesini onayladığı zaman parti tüzel kişilik kazanmış olacak.

Partinin ismi resmi olarak bugün belli olacak. Bu arada Kurucular Kurulu listesi de belli oldu. 90 kişilik kurucular kurulunda 27 kadın ve 16 genç isim bulunuyor.

Kurucular kurulunda Halen milletvekilliği devam eden, Ak Parti’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu, Eski Bakanlardan Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün, Sadullah Ergin, Milliyetçi camianın yakından tanıdığı Ramiz Ongun, Ak Parti Genel Başkan Yardımcılarından Ahmet Edip Uğur da bulunuyor.

Yine kurucular kurulunda Eski Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Şanver de yer alıyor. Darbe girişimi sırasında basılarak komutanların göz altına alındığı İstanbul’daki düğünde Şanver’in kızı evleniyordu.

Kurucular kurulu arasında eski bürokratlardan Birol Aydemir, Cavit Dağdaş, İbrahim Halil Çanakcı da yer aldı.

Kurucular kurulunun tam listesi şöyle:

• Ali Babacan

• Abdurrahim Aksoy

• Abdurrahman Bilgiç

• Abdurrahman Müfit Yetkin

• Ahmet Burçin Yereli

• Ahmet Edip Uğur

• Ahmet Ergin

• Ahmet Faruk Ünsal

• Ali İhsan Merdanoğlu

• Ali Rıza Babaoğlan

• Ali Uufk Yaşar

• Altuğ Ankaralı

• Arzu Kılıçlar

• Ayşe Ezgi Yıldırım

• Bahar Ekşi

• Baran Deniz Bağatur

• Bekir Sıtkı Aslan

• Bilgehan Çetiner

• Birol Aydemir

• Burak Dalgın

• Burcu Yağan

• Bünyamin Ünlü

• Canberk Demirci

• Cavit Dağdaş

• Cem Avşar

• Cennet Uslu

• Deniz Karakullukçu

• Doğa Şanlıoğlu

• Elif Esen

• Essum Aslan

• Evrim Rızvanoğlu

• Fahriye Oya Kuyumcu

• Fazıl Hüsnü Erdem

• Ferayi Ökmen

• Furkan Aydoğan

• Gül Didem Pekuz

• Gülay Göktürk

• Gülçin Avşar

• Haldun Hakcı

• Hasan Canpolat

• Hasan Karal

• Hatice Dudu Özkal

• Hatice Selvi Demirel

• Hüseyin Nalbantoğlu

• İbrahim Alper Akalın

• İbrahim Dönertaş

• İbrahim Gezer

• İbrahim Halil Çanakçı

• İdris Şahin

• İhsan Günaydın

• İlker Çelik

• Kadircan Köşdere

• Kadriye Esra Aygün

• Kemal Can Gür

• Kerem Altun

• Kerem Yavaşça

• Mahmut Sami Topbaş

• Medeni Yılmaz

• Mehmet Avcı

• Mehmet Emin Ekmen

• Mehmet Şanver

• Meltem Gürler

• Merve Mollaahmetoğlu Keleş

• Metin Gürcan

• Metin Kaşıkoğlu

• Muhammed İkbal Seyda

• Musa Malik Yıldırım

• Mustafa Ergen

• Mustafa Nuri Akbulut

• Mustafa Satıcı

• Mustafa Uçak

• Mustafa Yeneroğlu

• Münevver Helün Fırat

• Nazlı Sevda Vural

• Nevim Bilici

• Nihat Ergün

• Oğuzhan Aygören

• Ömer Rıfat Gencal

• Ramiz Olgun

• Rojhat Ölmez

• Sadullah Ergin

• Sanem Oktar Öğüt

• Sedat Kadıoğlu

• Selma Aliye Kavaf

• Seyit Halil Özsoy

• Tuğba Tapsız

• Tunahan Elmas

• Yasemin Bilgel

• Zehra Zeynep Dereli

• Zeynep Tatar