Bagfaş yarından itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görecek

Bagfaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin Bandırma'da faaliyette bulunan tesislerindeki faaliyetlerinin verilen 50 günlük süre sonunda durdurulacağına yönelik tebliğ yapıldığını, şirketin bu işlem karşı yasal haklarını kullanacağını duyurmuştu.

Şirketten dün ve bugün KAP'a yapılan açıklamalarda, Bandırma'daki söz konusu Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu düşünülen bu işleme karşı yasal hakların kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, şirketin müsilaj sorunu ile gündeme gelen Marmara Denizi'ni atıkları ile kirlettiği yönünde haberler yer almıştı.

Borsa İstanbul'dan dün KAP'a yapılan açıklamada da, Bagfaş paylarının BIST-100 endeksinden çıkarıldığı belirtilmişti. Borsa İstanbul'dan bugün yapılan açıklamada, şirketin paylarının 16 Haziran'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceği belirtildi.