Fabrikasında yangın çıktı: Hisseler taban oldu, işlemler askıya alındı

Borsa İstanbul’da işlem gören Bahadır Kimya'ya (BAHKM) ait fabrikada çıkan yangının ardından şirketin hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın haberinin ardından şirketin hisselerinde yüzde 10’a varan düşüş görülmüştü.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada BAHKM paylarının şirketin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi.

KAP açıklamasında "BAHKM.E (BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) sırası Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.3.4.2 maddesi uyarınca şirketin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır" denildi.

Madeni yağlar üretilen fabrikada çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

'Can kaybı yok'

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırıkkale'mize, OSB'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok" dedi.

Vali Makas, yangına 50 araç ve 170 personelle müdahalenin sürdüğünü belirtti.