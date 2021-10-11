Bailey açıklamaları sonrası İngiltere'de faiz artırımı bekleniyor

Hafta sonu açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Enflasyonun hedefin üzerinde olması konusunda kesinlikle endişeliyim. Yüksek enflasyonun kalıcı olmasını önlememiz gerek, çünkü enflasyon ekonomi açısından hasar verici olur" demişti.

Açıklamalar sonrasında para piyasalarında İngiltere Merkez Bankası'ndan Aralık ayında faiz artırımı fiyatlanmaya başlandı. Önce 10 baz puan, ardından 15 ve 25 baz puan faiz artırım ihtimalleri para piyasaları tam olarak fiyatlanmaya başlandı.

Bailey açıklamaları ile GBP, euro karşısında bugün 2 ayın en yüksek seviyelerine geldi. Tahvil faizi 2 yıllıkta %0,596 ile 2020 Ocak, 10 yıllıkta %1,204 ile 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeleri gördü.