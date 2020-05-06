Bakan Albayrak: Birden fazla swap olabilir, rezervimiz fazlasıyla yeterli

06 Mayıs 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20’de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil, ama birden fazla olma olasılığı yüksek" dedi. TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefinin olmadığını kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği konferansta yabancı yatırımcılar ile bir araya geldi. Bakan Albayrak önce Türkiye’nin salgınla mücadelesini ve alınan tedbirleri anlattı. Albayrak, pandeminin ekonomiye etkileriyle ilgili olarak "Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor ancak Türkiye'de salgın kontrol altında, veriler bunu gösteriyor. Bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz" dedi.

Ardından soru cevap bölümüne geçildi. Makroekonomik verilere ilişkin gelen sorulara yanıt olarak Bakan Albayrak, Türkiye’de büyümenin pozitif tarafta kalacağını, enflasyon baskısı yaşanmayacağını ve yılsonunda sınırlı cari açık öngördüklerini dile getirdi. Albayrak, “İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak. En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek" dedi.

“Rezervler yeterli seviyede”

Toplantıda soruların yoğunlaştığı alanlar swap hattı anlaşması, rezervler ve kura müdahale konularında oldu. Bakan Albayrak Merkez Bankası rezervlerinin yeterli durumda olduğuna dikkat çekerek koronavirüs salgını sürecinde tüm gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini desteklediğini kaydetti. Albayrak, “Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyorlar. Hazine’nin 2020’de çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolarda kaldı” dedi.

Albayrak, Merkez’in de rezervlerinin etkin kullanıldığını belirterek swap hattı konusunda birden fazla yerle görüşmenin sürdüğünü söyledi. Albayrak, G20 ülkeleri, Türkiye’nin büyük ticari ortakları, serbest ticaret anlaşmasının olduğu ülkeler ile Türkiye’nin yüksek dış ticaret açığı verdiği ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Görüşmelerin tamamlanması durumunda hemen açıklama yapılacağını kaydeden Albayrak swap hattı konusunda önemli olanın yerel para birimlerinin kullanımı olduğuna dikkat çekti.

‘Sermaye kontrolü kesinlikle olmayacak’

Bankaların swap işlemlerinin kısıtlanması konusunda ise Albayrak ciddi dalgalanmalar yaşandığında bunun Türkiye’ye olumsuz yansımaları olduğunu ve bunu önlemek için piyasayı Türkiye’ye taşıdıklarını kaydetti. Asla Türkiye’de sermaye kontrolü olmayacağına vurgu yapan Albayrak, Hazine’nin borçlanma planında da şimdilik değişiklik olmadığını belirtti. Hem Hazine’nin hem şirketlerin hem de bankaların borç ödeme ve sermaye konusunda hiçbir sıkıntısı olmadığını kaydeden Albayrak, kurda ciddi sapmalar olursa Merkez Bankası’nın tüm araçlarını kullanacağını da söyledi.

IMF ile stand-by’a yönelik hiçbir anlaşma olmadığını dile getiren Albayrak, ne döviz rezervi hedefi ne de kur hedefi olmadığını Türkiye’nin dalgalı kur rejiminden sapmayacağını ifade etti.