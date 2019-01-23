Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu

23 Ocak 2019

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gelişmekte olan piyasalar görünümü" konulu oturumda konuştu.

Burada soruları cevaplayan Albayrak, Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin sorunlarından etkilendiğini belirterek, Türkiye'nin 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve bölgenin en istikrarlı ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ekonomisi hakkındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Albayrak, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin hem bölgesel hem de küresel arenada derinleştiğini söyledi.

Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiğini hatırlatan Albayrak, geçen yıl eylül ayında yaşanan zorluklara hızlı bir şekilde müdahale edilerek çözüm üretildiğini anlattı.

Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 28 olduğunu bunun da borç yönetiminin güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Albayrak "Türkiye yoluna son derece pozitif devam ediyor. Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" ifadesini kullandı.

En büyük bütçe savunmadan eğitime geçti

Oturumda, Türkiye'deki yatırım imkanlarıyla ilgili soru üzerine Albayrak, Türk ekonomisinin son yıllardaki tüm tehditlere ve bulunduğu bölgedeki sorunlara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

Albayrak, Türk ekonomisinin eşsiz avantajlar taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'nin genç ve eğitimli iş gücünün bunlardan biri olduğunu kaydetti. Eğitime verilen destekleri örnekleriyle anlatan Albayrak, en büyük bütçenin daha önce Savunma Bakanlığına, son dönemde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığına dikkati çekti.

Ülkenin oldukça rekabetçi olan özel sektörünün diğer bir avantaj olduğunun altını çizen Albayrak, Türkiye'nin dünya geneline 20 binden fazla farklı ürün ihraç ettiğini, ihracatını da 35 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselttiğini belirtti.

Havaalanları, demir yolları, boru hatları ve LNG altyapıları inşa ettiklerini anlatan Albayrak, "En zorlu dönemde bile bilançomuzu güçlendirdik. Bütçe disiplini sağladık. Aynı zamanda cari açıkla mücadelede başarı sağladık. Az önce Ticaret Bakanımızdan bilgiyi aldım, ocak ayında ihracatımız yükseliyor, ithalatımız azalıyor" diye konuştu.

"YEP ile endişeleri giderdik"

Türkiye'nin serbest ticareti desteklediğini ifade eden Albayrak, temmuz ayında göreve başladıklarında kamuoyunda Türkiye'nin bütçe disiplinine devam edip etmeyeceği ve enflasyonla mücadele konusunda endişeler olduğunu anımsattı.

Geçen yıl eylül ayında Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıklamalarının ardından bu endişeleri giderdiklerini kaydeden Albayrak, Türkiye ekonomisinin diğer ülkelerle kıyaslanırken FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı başarısız darbe girişiminin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Kaynak: AA