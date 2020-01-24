Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor

24 Ocak 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesi ile gerçekleştirdiği mülakatta, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Albayrak, kamu bankalarının dolar satmasının kuru dengelemenin bir yöntemi olup olmadığına ilişkin soruyu "Serbest piyasa koşulları içinde, kamu bankaları hem kamu yararını gözetiyor hem de karlılığı, ve bu böyle devam edecek" şeklinde yanıtladı.

"Bence Merkez Bankası piyasalar, hükümet de dahil olmak üzere hissedarlar ile uyumlu bir şekilde iletişimi güçlendirerek iyi bir yönetim sergiliyor, finansal istikrar sağlamak için ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor" diyen Albayrak, bu konuda gelen eleştirilerin hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi için en kötüsünün geride kaldığını ve Türkiye'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, Türk ekonomisinin yılın son çeyreğinde büyük olasılıkla yüzde 5 civarında gerçekleşen büyümenin katkısı ile 2019 yılının tamamında yüzde 0,5 civarında büyüdüğünün tahmin edildiğini anlattı.

Bakan Albayrak: Merkez Bankası, Fed kadar bağımsız