Bakan Albayrak: Sanayicimize 36.3 milyar kaynak tahsis edildi

15 Nisan 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik tedbirler çerçevesinde sağlanan kaynaklara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sosyal medya üzerinden video yayınlayan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sanayicimize bugüne kadar 36 miyar 326 milyon TL kaynak tahsis edildi

KOBİ'lere ve sanayicimize sunduğumuz 'İş'e Devam' desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerini neticelendirdik

Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu.

Halkbank'ın 25 bin TL'lik esnak destek finansmanına başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu, süreci tamamlanan esnaf sayımız 256 bin 959'a çıktı.

Bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi

2,1 milyon aileye bin TL'lik nakti yardımları ulaştırdık, çok yakında 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak.

Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz, bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatı bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz, bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil.

Hiçbir uluslararası kurum veya kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz.

Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler.