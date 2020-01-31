Bakan Albayrak'tan '9.96' yorumu

31 Ocak 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, tahvil faizlerindeki düşüşe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tahvil-bono piyasasında yıl başından beri yüzde 12'nin altına işlem gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, yüzde 9,96 ile 14 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasalarda gelişmiş ülke merkez banklarının 2020'de de güvercin duruşunu devam ettireceği ve Merkez Bankası'nın faizi indirimleri için manevra alanı bulunduğu öngörüsüyle, kısa vadeli tahvillerde düşüşün süreceği tahmin ediliyor. Öte yandan tahvil faizindeki geri çekilme de CDS'nin 1,5 yılda 523 baz puandan 236 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.

'Tek hane'yi destekleyen gelişmeler

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2019 yılı içinde disiplin ve dengelenme adımlarının piyasalara getirdiği pozitif havanın, TCMB'nın ardışık faiz adımlarının, kur tarafında oynaklığın azalması sonucu kısa-orta vade adına sürdürülebilir dengenin sağlanmasının, enflasyonda yaşanan olumlu seyir ve geleceğe dair düşüş beklentilerinin korunmasının, CDS tarafında yaşanan normalleşme sürecinin uzun bir aradan sonra gösterge tahvilde tekrar tek hanelere ulaşılmasını sağladığını söyledi.

Bu süreçte atılan adımların pozitif etkisi dışında piyasanın atılan adımları ve TCMB hamlelerini hem kur hem faiz tarafında hazmederek onaylamasının ve enflasyon çıpasında yaşanacak gelişmelere bağlı yeni adımlar için manevra alanı vermeye devam etmesinin tek hanelerin test edilmesinde önemli rol oynadığını belirten Paksoy, özellikle Çin'deki koronavirüs salgını sonrası tahvil tarafında yaşanan aşağı yönlü hareketlerin hikayesi olan ülke tahvillerinde de aşağı yönlü hareketleri desteklemesinin de yüzde 10 altında faiz seviyesinin görülmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Nasıl kalıcı hale gelir?

Cüneyt Paksoy, şöyle devam etti: "Özellikle TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu ve Başkan Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası gelinen seviyelerin kalıcı olması, bundan sonraki süreçte öncelikli olarak enflasyon çıpasına bağlı olarak TCMB'nin kendi deyimiyle ince ayar sürecini hassas bir şekilde sürdürerek fiyat istikrarına ve finansal istikrara önem vermesinden geçiyor.

Enflasyonla mücadele yanında, yapısal reformların devamı ve üretimle büyüme hikayesini temel alan değişim sürecinin başarısı da yakından takip edilecek. Global ölçekte majör merkez bankalarının genişlemeci tarafta kalması, risk başlıklarının gelişen piyasalara baskı kurmaması da gelinen seviyelerin kalıcı olmasında önemli rol oynayacak."