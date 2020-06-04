Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması

04 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, 1,5 milyon dekar sözleşmeli ekili alanda 300 bin ton ürün için sözleşme yapıldığı, 32 bin 900 ton ilk hasat üretimi elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız. pic.twitter.com/3Gtjbco94l — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 4, 2020

Hububatta ilk ürün teslim alındı

Bakan Albayrak’ın pancar çiftçisine hububat ve ayçiçeği üretiminde de destek olunacağı açıklamasının ardından çiftçiye bugüne kadar hububat üretimi için yaklaşık 50 milyon TL avans desteği verildi. Pancar çiftçisine daha önce verilen 350 milyon TL küspe bedeli ve avans desteği ile beraber çiftçiye yaklaşık 400 Milyon TL pandemi sürecinde destek verilmiş oldu. Verilen bu destekten Türkşeker’in bu yıl 1,5 milyon dekar alanda, sözleşmeli tarım yaptığı yaklaşık 50 bin çiftçi yararlandı.

Bakan Albayrak, hububat üretimine bu yıl başlayan Türkşeker'in ilk hububat ürününü de dün itibariyle teslim aldığını duyurdu.

Bir asırlık pancar üretimindeki sözleşmeli tarım tecrübesi ile hububat üretimine başlayan Türkşeker, dün itibari ile arpa üretim sözleşmesi yaptığı çiftçiden 32 bin 900 kg arpayı teslim aldı. Böylelikle yaklaşık 300 Bin ton hububat ve ayçiçeği için sözleşme yapan Türkşeker, ilk teslimatı gerçekleştirmiş oldu.

"Türkşeker bakliyatta da çiftçiye destek olacak"

Bakan Albayrak; bakliyat ve diğer temel gıda ürünlerinde de Türkşeker’in hasat döneminde çiftçiden ürün alarak çiftçiye destek vereceğini dile getirdi.

Aynı zamanda Türkşeker, aldığı ürünleri son mamûl durumuna getirerek, gerek Tarım Kredi Marketleri, gerekse diğer marketler üzerinden vatandaşa ulaştırılmasını sağlayarak, gıda ürünleri ile ilgili yapılan tağşişin önüne geçilmesi sürecinde aktif rol alacak. Türkşeker bu konudaki yol haritasını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile daha detaylı bir şekilde paylaşacak.