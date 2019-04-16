Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

16 Nisan 2019

ABD temasları kapsamında Başkan Donald Trump ve yatırımcılar ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir-çelik ürünlerine uygulanan ek vergiler ile Halk Bankası konularının ele alındığını anlatan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara ilişkin ise "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" ifadesini kullandı.

Bazı yatırımcıların kendisine İstanbul seçimlerini sorduğunu aktaran Albayrak, "İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı" dedi. Albayrak, gazetecilerin, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" şeklinde yanıt verdi.

Albayrak ayrıca, kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin, "Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Tüm paydaşlarla adım atılacak" dedi.

Albayrak, Trump ile görüştü