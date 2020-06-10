ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

Bakan Albayrak'tan sermaye piyasaları mesajı

Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'tan sermaye piyasaları mesajı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın (@aa_finans) yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.

Yatırım fonları büyüklüğü 150 milyar TL'yi aştıYatırım fonları büyüklüğü 150 milyar TL'yi aştı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap