Bakan Elvan, DEİK üyeleriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyeleriyle buluştu. Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DEİK Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldik. Verimli bir istişare toplantısı oldu. Sn. Nail Olpak ve DEİK Yönetim

Kurulu Üyelerine görüş ve önerileri için teşekkür ediyorum" dedi.

DEİK Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldik. Verimli bir istişare toplantısı oldu. Sn. Nail Olpak ve DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine görüş ve önerileri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/U5yJ0OoB7r — Lütfi Elvan (@lutfielvan) October 11, 2021