Bakan Elvan: Le Maire ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik

OECD Bakanlar Toplantısına katlan ve burada Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire görüşen Hazine ve Maliye Bakani Lütfi Elvan, görüşmelere dair açıklamalar yaptı.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Bakan Elvan, görüşmede uluslararası vergi gündemi, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve Türkiye-Fransa işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptıklarını duyurdu.

Vergi reformunda Türkiye'nin öncelikleri OECD ile paylaşıldı

Elvan, OECD Bakanlar toplantısına ilişkin açıklamalarında ise şu ifadeleri kullandı:

"OECD Bakanlar Toplantısının “Yeşil Gelecek İnşa Etmek” oturumunda, iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil finansın teşvik edilmesi konusunu ele aldık. Yeşil yatırımları tanımlamak için veri standardizasyonunun önemine vurgu yapıp, ülkemizin atmayı planladığı adımları paylaştık. OECD Bakanlar Konseyi toplantıları marjında katıldığımız çalıştayda, uluslararası vergi reformunda gelinen aşama hakkında ülkemizin önceliklerini paylaştık. Reformun gelişmekte olan ülkelerin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olması gereğini vurguladık."