Bakan Elvan: Reform paketi takvimini en geç salı günü paylaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntıları ve hayata geçirilecek reformların yol haritası ile Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıkladı.

Elvan'ın konuşmasından satır başları:

- Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk.

- Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik.

- Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.

"Ekonomi Reform Programı'nı yabancı yatırımcılara anlatacağız"

- Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız.

- AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.

- Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.

"Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik"

- Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik.

- Reform paketindeki maddelerle ilgili kanun ve yönetmelik taslakları hazır.

- İl il sektörel beceri haritalarını oluşturuyoruz

- Katma değerli yatırımlar için nakit yatırım desteği verilecek

- Nakdi ücret desteğinden faydalanan firmalar var, bunları da destek kapsamına alacağız

- İstihdam teşviklerini baştan aşağı gözden geçiriyoruz, burada bir sadeleşmeye gideceğiz.

"Takvim hazır"

- Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız.

- Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız.

"Esnaf vergi muafiyeti kalıcı olacak"

- (Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

- Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız.

- Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.

- Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek.

- Kamu İktisadi Teşebbüslerini hızlı karar alan bir yapıya dönüştürmek istiyoruz.

Kamu ihaleleri

- Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.

- Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz.

- Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Kamu-özel iş birlikleri tek yasada

- Kamu-özel sektör iş birlikleri ile ilgili düzenlemeleri tek yasada toplayacağız.

- Vergi denetiminde standart oluşturacağız.

- Rekabetçi piyasa mekanizmasına müdahale etmemiz söz konusu değil.

Fiyat İstikrarı Komitesi

- Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz.

- Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

- Gıdada Erken Uyarı Sistemiyle karar alma etkinliği artırılacak.

Enflasyonla mücadele

- Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor.

- Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda.

Finansal İstikrar Komitesi

- Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankasının elini güçlendirecek, para politikalarını tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Arz sıkıntısı kaynaklı fiyat artışı varsa arza yönelik tedbirlere burada karar verilecek.

- Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz.

- Firmaların yeniden yapılandırılmasını içerecek bir yapı tasarlıyoruz. Yaşayabilecek firmaları kaybetmememiz gerekiyor.

- Faizsiz finans sistemi ile ilgili mevzuatı tek yasada toplayacağız.

- Finansal teknoloji alanında strateji belgesi hazırlayacağız.

Dijital para

- Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var.

- Dijital para konusunda yol haritası oluşturuluyor. Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık.

- Cari açık konusunda yapısal sorunlar var, çözümü uzun vadeli olacak.

- Sanayide ithal ara malı bağımlılığı yüksek, bunu aşağı çekmeliyiz.

- Savunma sanayinde çok güçlü bir ekosistem oluşturuldu.

- Türkiye, savunmadaki gibi sağlık ile yazılım-donanımda dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek, gerekli kaynakları da ayıracağız.

- KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli, cazip krediler verilecek.

- Doğu ve Güneydoğu'daki organize sanayi bölgeleri doldu.

"TÜİK'e talimat söz konusu değil"

- (İlişkili kuruma dönüştürülmesi) TÜİK tüm çalışmasını Eurostat ile yapıyor. Tüm çalışmalar Eurostat'a açıktır. Ama TÜİK üzerinden birtakım spekülatif yorumları tasvip etmiyoruz. İlişkili kuruluşlar özerk yapıya sahip kuruluşlardan. TÜİK'e en ufak bir talimat, süresinden önce bilgi talebi gibi bir şey söz konusu olamaz. Enflasyonu vatandaş 10.00'da öğreniyorsa, ben de 10.00'da öğreniyorum. En kısa sürede bunu ilişkili kuruluşa çevireceğiz.