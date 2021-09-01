Bakan Elvan'dan yüzde 21,7'lik büyüme değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 57’sinin yatırımlar ve net dış talep kaynaklı olduğunu bildirdi.



Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirliğin kritik öneme sahip olduğunu belirten Bakan Elvan, “Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız” dedi.