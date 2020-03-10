Bakan Koca'nın açıklaması sonrası borsa eksiye döndü

10 Mart 2020

Dünya ONLINE



Petrol fiyatlarındaki yüzde 30'luk düşüşün tetiklediği dünkü büyük kayıplar sonrası bugüne dünya borsalarıyla paralel iyimser başlayan Borsa İstanbul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla düşüşe geçti. Gün içerisinde yüzde 3'ün üzerinde değerlenen BIST 100 Endeksi, Bakan Koca'nın 'Kronavirüsün Türkiye'de olma ihtimali yüksek' sözleri sonrasında 3.000 puanlık kazançlarını geri verdi ve eksiye döndü.



Haftaya yüzde 5.5 kayıpla başlayan BIST, bu sabah yüzde 2.41 yukarıda 106 bin 21 puandan başlamıştı. Açılışın ardından çok dar bir bantta hareket eden BIST 100, günün ikinci bölümünde yüzde 3'ün üzerinde primle 106 bin 500 puanın üzerinde işlem görüyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıklamasıyla BIST 100 endeksi 106 bin 100 puandan 103 bin puanın altına kadar geriledi.

BIST 100 Endeksi saat 15:45 itibarıyla endeks 102 bin 745 puandan işlem görüyordu.

Dolar/TL 6,12'de; petrol yüzde 10 yukarıda

Dünkü sert satışlar sonrası küresel piyasalar yaralarını sararken dolar/TL kuru gün ortasında 6,10'lara kadar çekilmişti. Bakan Koca'nın açıklamaları sonrasında hisse senedi piyasaları kadar etkilenmese de dolar/TL kuru da 6,12'nin üzerine çıktı. Saat 15:41'de dolar/TL 6,1270'den satılıyordu.

Brent petrolün varil fiyatı ise düne göre yüzde 10 civarı artıda ve 37 doların üzerinde işlem görüyor. Spot altının onsu ise 1660 doların biraz üzerinde seyrediyor.

"Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, ancak bu virüs tespit edilebilmiş değil"