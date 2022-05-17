Bakan Nebati: Enflasyon tek boyutlu devletin çözeceği sorun değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun ana sebeplerinden birinin de beklentiler olduğunu belirterek, bu beklentileri "hep birlikte" kıracaklarını söyledi. Nebati, enflasyonun ve enflasyonla mücadelenin tek boyutlu devletin çözeceği sorun olarak görmediklerini vurgulayarak tüm paydaşlarla koordineli hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu mesele olarak gördüklerini dile getirdi.

Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden olduğunu söyleyerek 2022 yılının bu tartışmalarla geçeceğini, bu konuların Türkiye ve dünyanın gündeminde daha fazla olacağını söyledi. Tüm dünyanın, son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Nebati, "Örneğin, İspanya'da üretici fiyat artışları 1.5 yıl içinde yıllık bazda negatif seviyelerden yüzde 40'ın üzerine ulaşmış vaziyette" dedi.

Nebati, bu küresel gelişmelerin neden olduğu üretim maliyetlerindeki artışlar karşısında, kaynakları etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla kullandıklarını ve maruz kalınan maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ettiklerini vurgulayarak, "2021 yılında yüzde 36 ve 2022 yılı ocak-mart döneminde yüzde 28 oranında sübvansiyon sağladık. Sanayicilerimizi destekliyoruz. Hanehalkının kullandığı doğalgaza da yüzde 78 oranında destek sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hedef beklentileri düzeltmek

Makroekonomik hedeflere ulaşmakta finansal istikrarın öneminin de farkında olduklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl aralık ayında döviz kurlarında gözlemlediğimiz piyasa gerçekliğini yansıtmayan fiyat oluşumunu, uygulamaya aldığımız Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) ve destekleyici alternatif enstrümanlarla bertaraf ettik. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Şimdiki hedefimiz, enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. Enflasyon ataletini ve beklentilerini el ele vererek, birlikte adımlar atarak, elimizi taşın altına koyarak halledeceğiz."

‘Sorunları görmezden gelmiyoruz’

Fiyat istikrarını kalıcı tesis ederek halkın alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak konusunda tavırlarının net olduğunu kaydeden Nebati, “Sorunları kesinlikle görmezden gelmiyoruz yerinde ve zamanında attığımız adımlarla gerekli tüm tedbirleri alıyor ve kesintisiz çalışmalara devam ediyoruz” dedi. Nebati, ilgili sektör kuruluşlarıyla toplantılar yaptıklarını, rakamları önlerine koyduklarını anımsatarak, şunları söyledi: " Sektörlerin nereden nereye geldiğini ortaya koyan verileri paylaşıyoruz. Kısa dönem karlılığı üzerinden birtakım hesaplarla ülke ve dünya gerçeklerindeki sıkıntıları kendilerine bir fayda oluşturmak adıyla çalışanların verilerini ortaya koyuyoruz, paylaşıyoruz. Kar maksimizasyonunu fahiş hale dönüştürecek ve bundan kısa dönem içerisinde hızlı şekilde birtakım katkıları fazla getirecek fahiş uygulamalara net olarak karşı duruyoruz. Bir çabamız var. Bu çabamız, enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bunu yapacağız, bizimle birlikte olanlarla birlikte yapacağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesinde, son dönemde en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep beraber kıracağız."

İstanbul’daki arsalar hızla kazandırılmalı

Bakan Nebati, konut piyasasında oluşan ihtiyacı gidermek için her türlü gayreti göstereceklerini de belirterek şöyle konuştu: "Yerel yönetimler de bu konuda bizlere destek verirse özellikle İstanbul'da... çok hızlı mahalle aralarındaki arsaların hızlı şekilde konut üretimini gerçekleştirerek bu yıl İstanbul'daki konut arzını katlayacak sonuçla karşı karşıya kalabiliriz... Biz varız, hazırız." Nebati, gelecek dönemde iyi bir turizm sezonu geçirmeyi öngördüklerini belirterek, "Nisan ayı gerek Akdeniz gerekse İstanbul'da çok iyi geçti. Mayıs ayında İstanbul'da çok farklı bir rakama ve orana ulaşmış durumdayız ki salgın öncesi dönemi de geçti” dedi.